Büşra Ayaydın anne oldu! Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi...

Büşra Ayaydın, 21 yaşında tesettüre girme kararını nasıl aldığını katıldığı bir Youtube programında açıklamıştı.

Fatma Büşra Ayaydın, şunları söylemişti: "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı"