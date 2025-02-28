Büşra Ayaydın anne oldu! Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi...

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Selvi karakteriyle hafızalara kazınan Ayaydın, oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Selvi karakteriyle hafızalara kazınan Ayaydın, oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.
2023 yılında Bilal Aslanoğlu ile dünyaevine giren ünlü isimden müjdeli haber geldi. Ayaydın, anne oldu.
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Büşra Ayaydın, "Bebemle ilk Ramazan, inşaAllah" ifadelerini kullandı.
İşte Büşra Ayaydın'ın müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı...
Büşra Ayaydın, 21 yaşında tesettüre girme kararını nasıl aldığını katıldığı bir Youtube programında açıklamıştı.
Fatma Büşra Ayaydın, şunları söylemişti: "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı"