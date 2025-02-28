Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül “Bunu kimse bilmiyor” deyip ilk kez anlattı! Gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Sosyal medya "Aynayla çok fazla ilişkisi olan biri değilim" diyen Gülçin Ergül, şunları söyledi: "Hayatımın bir bölümünde hayal ettiğim her şeyi gerçekleştiren biri oldum. Kafama koyduklarımı yaparım.

Kaynak: Sosyal medya Yapıp yapmayacaklarımı tartıp hayaller kuran biriyim. Bir yerden sonra çok fazla hayal kurmayan bir insan olduğumu düşünüyorum. Jüri olmayı sevdim"

Kaynak: Sosyal medya "SEZEN AKSU GİBİ BİR SESİ YOK" Hepsi grubuyla ilgili açıklama yapan Ergül, şöyle konuştu: "O zaman hayal kurabilen biriydim. Bunu çok iyi yönetebilmek gerekiyor.

Kaynak: Sosyal medya Çok inişli - çıkışlı bir yol. Annem aslında benim dansçı olmamı istiyordu. Babam da bir kere Gülçin'in Sezen Aksu gibi bir sesi yok"