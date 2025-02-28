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Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül “Bunu kimse bilmiyor” deyip ilk kez anlattı! Gözyaşlarına boğuldu

Çıkış şarkısı ‘Olmaz Oğlan’ olan ilk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi Grubu, Yalan'la müzik listelerini alt üst etmişti. Ancak Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan grup bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Bu nedenle çok fazla kişinin tepkisini çeken Ergül, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül “Bunu kimse bilmiyor” deyip 2014’teki buluşmayı ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı, program sırasında gözyaşlarına da hakim olamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:34
Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül Bunu kimse bilmiyor deyip ilk kez anlattı! Gözyaşlarına boğuldu

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2005 yılında 'Bir' adını verdikleri ilk albümüyle bir anda yıldızları parlayan Hepsi Grubu üyeleri, Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, 'Yalan' adlı şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı.

Gülçin Ergül'den Hepsi grubu itirafı

Hepsi Grubu | Kaynak: takvim.com.tr \ arşivHepsi Grubu | Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Hem dansları hem de şarkılarıyla döneme damga vuran gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Ergül'ün ayrılmasından kısa bir süre sonra ise grup dağılmıştı. Grup üyeleri dağıldıktan sonra birbirleri hakkında söyledikleriyle zaman zaman magazin sayfalarında yer almıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hepsi Grubu, şimdi ise Gülçin Ergül'ün açıklamalarıyla gündeme geldi. Katarsis programına katılan Gülçin Ergül, "Fazlasıyla hazırım konuşmaya. Ben hayatta her şeyin iyi ve kötü zıt kutupların olduğuna inanıyorum. İyi giden şeyler de var kötü giden şeyler de oluyor" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Aynayla çok fazla ilişkisi olan biri değilim" diyen Gülçin Ergül, şunları söyledi: "Hayatımın bir bölümünde hayal ettiğim her şeyi gerçekleştiren biri oldum. Kafama koyduklarımı yaparım.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yapıp yapmayacaklarımı tartıp hayaller kuran biriyim. Bir yerden sonra çok fazla hayal kurmayan bir insan olduğumu düşünüyorum. Jüri olmayı sevdim"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"SEZEN AKSU GİBİ BİR SESİ YOK"

Hepsi grubuyla ilgili açıklama yapan Ergül, şöyle konuştu: "O zaman hayal kurabilen biriydim. Bunu çok iyi yönetebilmek gerekiyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çok inişli - çıkışlı bir yol. Annem aslında benim dansçı olmamı istiyordu. Babam da bir kere Gülçin'in Sezen Aksu gibi bir sesi yok"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ergül açıklamasının devamında şunları söyledi: "Cemre bu gruba dahil olmak istiyordu. Cemre'nin annesi de menajer. Biz çalışmalara başladık. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Birçok farklı üyeler değişti, gelenler gidenler oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

O dönem yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gülçin Ergül, 2014 yılındaki buluşmadan da ilk kez bahsetti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"BUNU KİMSE BİLMİYOR"

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında.

Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde"

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