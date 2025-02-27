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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli son sağlık durumunu açıkladı!

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Hastanedeki tedavisi devam eden ünlü isim, “Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor” ifadelerini kullandı. İşte Tanyeli’nin o açıklaması...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:47
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli son sağlık durumunu açıkladı!

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Gerçek adı Öznur Kral olan eski oryantal Tanyeli, verdiği kilolar sonrası pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hastanedeki tedavisi devam eden Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tanyeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Tanyeli'nin o açıklaması...

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