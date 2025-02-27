Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli son sağlık durumunu açıkladı!

Gerçek adı Öznur Kral olan eski oryantal Tanyeli, verdiği kilolar sonrası pankreas kanseri olduğunu öğrendi.
Gerçek adı Öznur Kral olan eski oryantal Tanyeli, verdiği kilolar sonrası pankreas kanseri olduğunu öğrendi.
Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımlarla sık sık sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
Hastanedeki tedavisi devam eden Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah"
Tanyeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız"
İşte Tanyeli'nin o açıklaması...