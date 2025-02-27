Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli son sağlık durumunu açıkladı!

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Tanyeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız"