Adile Naşit’in yeğeni yoğun bakımda! Oyuncu Naşit Özcan entübe edildi

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) beyin kanaması geçirdi.
Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) beyin kanaması geçirdi.
Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda"
ENTÜBE EDİLDİ
Açıklamanın devamında "İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." denildi.
Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadeleri kullanıldı.
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.
Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.