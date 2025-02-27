SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Adile Naşit'in yeğeni yoğun bakımda! Oyuncu Naşit Özcan entübe edildi

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. 68 yaşındaki Özcan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. İşte Naşit Özcan’ın son sağlık durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:37
Adile Naşit’in yeğeni yoğun bakımda! Oyuncu Naşit Özcan entübe edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) beyin kanaması geçirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ENTÜBE EDİLDİ

Açıklamanın devamında "İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." denildi.

Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’ya heyet gidiyor İstanbul’dan çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil’den son açıklamalar
Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Binance
Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme! Parayı motivasyon amaçlı kullanıyorlarmış! Cuma Dağlı’nın ifadesine ulaşıldı!
CANLI | Gazze’de rehine takası! Yarım kalan son turda kriz aşıldı! ı 641 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara... | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES’i büyütecek
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul’a ulaştı
Fırtına kupada turladı! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2 | MAÇ SONUCU
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Zelenskiy madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray’a geliyor!
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı