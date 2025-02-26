Yeşilçam’ın yıldızından genç kızlara tavsiye; Türkan Şoray’ın Türkish Delight makyajı viral oldu!

Son dönemde sosyal medyada viral olan bir akım, genç kızların Türkan Şoray makyajını taklit etmesiyle dikkat çekiyor. Birçok kişi, ayna karşısında nostaljik Yeşilçam tarzı makyajlar yaparak videolar paylaşıyor.

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💬 ŞORAY'DAN DOĞALLIK ÇAĞRISI!

Usta oyuncu, kendisine benzemeye çalışan gençlerin bu ilgisini büyük bir tebessümle izlediğini belirtti. Şoray geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi:

🗣️ "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."