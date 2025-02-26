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Yeşilçam'ın yıldızından genç kızlara tavsiye; Türkan Şoray'ın Türkish Delight makyajı viral oldu!

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, yıllardır koruduğu zarafeti ve kendine has makyaj tarzıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde sosyal medyada, gençlerin Türkan Şoray'ın makyaj stilini taklit ettiği videolar hızla yayılınca, usta oyuncudan gençlere önemli bir tavsiye geldi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:33 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:33
Yeşilçam’ın yıldızından genç kızlara tavsiye; Türkan Şoray’ın Türkish Delight makyajı viral oldu!

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Son dönemde sosyal medyada viral olan bir akım, genç kızların Türkan Şoray makyajını taklit etmesiyle dikkat çekiyor. Birçok kişi, ayna karşısında nostaljik Yeşilçam tarzı makyajlar yaparak videolar paylaşıyor.

Fotoğraf. Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf. Takvim Fotoğraf Arşivi

💬 ŞORAY'DAN DOĞALLIK ÇAĞRISI!

Usta oyuncu, kendisine benzemeye çalışan gençlerin bu ilgisini büyük bir tebessümle izlediğini belirtti. Şoray geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi:

🗣️ "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."

Fotoğraf: Tiktok (Şeyda Erdoğan)Fotoğraf: Tiktok (Şeyda Erdoğan)

💄 TURKİSH DELİGHT MAKYAJI NEDİR? TÜRKAN ŞORAY SAYESİNDE SOSYAL MEDYADA TREND OLDU!

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bu trend, Türkan Şoray'ın nostaljik makyaj tarzını modern bir yorumla birleştiriyor.

👁️ GÖZLER ÖN PLANDA

🔹 Göz makyajında belirgin eyeliner ve uzun kirpikler ön planda.
🔹 Kaşlar doğal ve dolgun, adeta bir Yeşilçam yıldızına ait gibi.
🔹 Hafif ışıltılı dokularla büyüleyici bir derinlik katılıyor.

Fotoğraf: TiktokFotoğraf: Tiktok

🌸 TURKİSH DELİGHT MAKYAJI NASIL YAPILIR?

🌿 Doğal ve Aydınlık Ten: Hafif fondöten veya BB kremle nemli ve ışıltılı bir cilt elde edin.
👀 Gözler için: Pembe ve şeftali tonlarında farlar kullanın. Yumuşak bir eyeliner ile gözleri belirginleştirin. Hacim veren maskara ile kirpiklerinizi uzun ve dolgun hale getirin.

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

🍑 Allık: Yanaklara şeftali veya pembe tonlarında allık sürerek doğal bir kızarıklık efekti yaratın.
💋 Dudaklar için: Nude, pembe veya şeftali tonlarında parlak bitişli rujlar kullanarak makyajınızı tamamlayın.
Son dokunuş: Aydınlatıcıyı elmacık kemikleri, burun ucu ve dudak üstüne uygulayarak sağlıklı bir ışıltı katın.

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