Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın 15 yıllık özlemi! Acısı dinmiyor

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.
Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu.
Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisini sosyal medya hesabında anarak duygusal bir paylaşım yaptı.
Tugay, abisinin içinde bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu"
İşte o paylaşım...