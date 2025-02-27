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Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın 15 yıllık özlemi! Acısı dinmiyor

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın 15 yıllık özlemi! Acısı dinmiyor Cumartesi akşamları atv’de yayınlanan Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu. Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisini sosyal medya hesabında anarak duygusal bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:50
Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın 15 yıllık özlemi! Acısı dinmiyor

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Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisini sosyal medya hesabında anarak duygusal bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tugay, abisinin içinde bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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