Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın 15 yıllık özlemi! Acısı dinmiyor

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Tugay, abisinin içinde bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu"