Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’ın doğum gününe özel paylaşım: İyi ki doğdun köfte!

Piyasa dizisi ile ekranlara dönen İlayda Alişan, uzun bir süre önce Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Piyasa dizisi ile ekranlara dönen İlayda Alişan, uzun bir süre önce Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. İkili, şimdi ise Oğulcan Engin'in sevgilisinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından Alişan ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak doğum gününü kutladı. Engin, gönderisine "İyi ki doğdun köfte" notunu düşerek kalp emojisi koydu.
İşte o paylaşım...
"TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR"
Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna ise "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını vermişti.
İlayda Alişan da "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" şeklinde konuşmuştu. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullanmıştı.