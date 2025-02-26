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Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’ın doğum gününe özel paylaşım: İyi ki doğdun köfte!

Seda Sayan’ın Sinan Engin ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabında sevgilisi İlayda Alişan’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Engin’in sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:02
Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’ın doğum gününe özel paylaşım: İyi ki doğdun köfte!

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    Piyasa dizisi ile ekranlara dönen İlayda Alişan, uzun bir süre önce Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. İkili, şimdi ise Oğulcan Engin'in sevgilisinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından Alişan ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak doğum gününü kutladı. Engin, gönderisine "İyi ki doğdun köfte" notunu düşerek kalp emojisi koydu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    "TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR"

    Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna ise "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını vermişti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İlayda Alişan da "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" şeklinde konuşmuştu. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullanmıştı.

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