Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’ın doğum gününe özel paylaşım: İyi ki doğdun köfte!

Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin , "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna ise "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını vermişti.

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İlayda Alişan da "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" şeklinde konuşmuştu. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullanmıştı.