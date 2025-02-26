Ferhat Göçer sosyal medyadaki yorumu görünce “Unutulmak koyuyor insana” deyip isyan etti!

Yıllarım Gitti, Yastayım, Ayrılsak Ölürüz Biz şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferhat Göçer, son zamanlarda sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği esprili yanıtlarla sık sık gündem olmuştu.
Yıllarım Gitti, Yastayım, Ayrılsak Ölürüz Biz şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferhat Göçer, son zamanlarda sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği esprili yanıtlarla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, bu kez sitem dolu yorumlarıyla adından söz ettirdi.
Göçer, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır" paylaşımına "Azıcık dinleyin, Block 3'ten neyim eksik?" şeklinde karşılık verdi.
Bu yazışmaların altına bir başka kullanıcı da "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki... Ferhat Göçer mi kaldı?" yorumunda bulundu.
Göçer de "Vallahi incindim. 'Block3 dinlemeyin' demiyorum tabii ki. 'Azıcık da beni dinleyin' diyorum. Unutulmak koyuyor insana." diyerek sitem etti.