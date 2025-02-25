Yaprak Dökümü Sedef kim? Seda Demir kaç yaşında ve nereli?

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakteri ile tanınan Seda Demir 'in yaşamı gündeme geliyor. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan ünlü isim kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Seda Demir kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncunun hayatına dair tüm ayrıntılar!

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SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef karakteriyle adım attı ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyerine başlamadan önce fuarlarda hosteslik yaptı ve çevresinin yönlendirmesiyle bir ajansa kaydoldu. Başlangıçta deneme çekimlerine katılmaktan çekinse de, zamanla bu alana yöneldi. İlk olarak bir bankanın reklam filminde rol aldı, ardından farklı reklam projelerinde yer aldı.

Dizi kariyerine Yaprak Dökümü ile giriş yapan Seda Demir, 2011'de Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Bir süre ekranlara ara verdikten sonra 2013'te İntikam dizisinde Selen rolüyle geri döndü. 2014'te Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini oynadı. Sinemaya adım attığı ilk yapım ise 2015'te canlandırdığı Ayşe karakteriyle Evlenmeden Olmaz filmi oldu.