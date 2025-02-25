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Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’ın baba özlemi! “Oturduğumuz yerlerden geçemiyorum...”

Yaklaşık bir ay önce hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram’dan duygusal bir paylaşım geldi. Babasına olan özlemini sosyal medya hesabında dile getiren Türkü Akbayram’ın duygu yüklü satırları yürek sızlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:42
Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’ın baba özlemi! Oturduğumuz yerlerden geçemiyorum...

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    75 yaşındaki Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İki kez ameliyat olan Edip Akbayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

    Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasına olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Birlikte yer aldıkları kareyi sayfasında paylaşan Türkü Akbayram, altına şu notu düştü: "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için... Kar yağdığında beni arayıp 'camdan bak aşkım' diyemediğin için... Her gün arayıp 'minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için... 'Hadi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için... Dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Bekliyorum..."

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

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