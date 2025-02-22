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Türk futbolunun ilk amigosu olarak bilinen Orhan Erpek yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Orhan Erpek hakkındaki bilgiler merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki, "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek kimdir? Orhan Erpek neden öldü, hastalığı neydi? İşte hakkında merak edilenler...

(Orhan Erpek) Orhan Erpek kimdir? Orhan Erpek, Türk futbolunun ilk amigosu olarak tanınıyordu. 1965 yılında Eskişehirspor'un kurulmasından sonra amigoluk yapmaya başladı. Hem Eskişehirspor hem de Türk tribün kültüründe önemli bir figürdü. Orhan Erpek'in öncülüğünde, Eskişehirspor tribünleri Türkiye'nin ilk tribün koreografisini gerçekleştirdi ve ilk bandolu tribün grubu olarak tarihe geçti.