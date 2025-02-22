Türk futbolunun ilk amigosu olarak bilinen Orhan Erpek yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Orhan Erpek hakkındaki bilgiler merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki, "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek kimdir? Orhan Erpek neden öldü, hastalığı neydi? İşte hakkında merak edilenler...
(Orhan Erpek)
Orhan Erpek kimdir?
Orhan Erpek, Türk futbolunun ilk amigosu olarak tanınıyordu. 1965 yılında Eskişehirspor'un kurulmasından sonra amigoluk yapmaya başladı. Hem Eskişehirspor hem de Türk tribün kültüründe önemli bir figürdü. Orhan Erpek'in öncülüğünde, Eskişehirspor tribünleri Türkiye'nin ilk tribün koreografisini gerçekleştirdi ve ilk bandolu tribün grubu olarak tarihe geçti.
(Orhan Erpek)
Orhan Erpek'in hastalığı neydi?
Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek (87), hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Orhan Erpek'in, evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.
(Orhan Erpek)
Eskişehirspor Kulubü duyurdu
Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.