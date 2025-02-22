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Umut Akyürek’ten 20 yaşına basan kızı Melek Bal’a duygusal sözler!

Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında dünyaevinde giren Umut Akyürek, geçen ay sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu dile getirdi. Akyürek’in yardım çağrısının ardından Melek Bal hastaneye yatırıldı. Zor günleri atlatan Melek Bal, bugün 20 yaşına bastı. Akyürek ise kızının bebeklik yıllarına ait bir kareyi duygusal bir notla Instagram hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:55
Umut Akyürek’ten 20 yaşına basan kızı Melek Bal’a duygusal sözler!

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    Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı. Akyürek, geçen ay sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu dile getirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Akyürek'in yardım çağrısının ardından Melek Bal hastaneye yatırıldı. Zor günleri atlatan Melek Bal, tedavisini tamamlandı ve hastaneden ayrıldı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ailece yaşadıkları zor günleri geride bırakan Akyürek, sosyal medya hesabında kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    20 yaşına basan kızının doğum gününü kutlayan Akyürek'in duygusal sözleri dikkat çekti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Akyürek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Ahhh benim sevdalı başım... Ahhhh benim çılgın telaşım. Hiç büyümeyen ve büyümeyecek asi rüzgarım... Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma prensesim zorluklarla dolu olsa da yıllar geçiyor işte... Nice sağlıklı hayırlı yaşların olsun. Allah'ım seni korusun kollasın adın gibi melekler hep yoldaşın olsun. Yolun doğru, huyun güzel, ömrün bereketli afiyetli olsun. Seni her şeyden çok seviyorum bebeğim"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

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