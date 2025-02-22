Umut Akyürek’ten 20 yaşına basan kızı Melek Bal’a duygusal sözler!

Kaynak: Sosyal medya

Akyürek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ahhh benim sevdalı başım... Ahhhh benim çılgın telaşım. Hiç büyümeyen ve büyümeyecek asi rüzgarım... Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma prensesim zorluklarla dolu olsa da yıllar geçiyor işte... Nice sağlıklı hayırlı yaşların olsun. Allah'ım seni korusun kollasın adın gibi melekler hep yoldaşın olsun. Yolun doğru, huyun güzel, ömrün bereketli afiyetli olsun. Seni her şeyden çok seviyorum bebeğim"