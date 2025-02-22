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Başak Gümülcinelioğlu yeni imajıyla bambaşka biri! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! “Yeniden tanışalım”

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. İmaj yenileyip rengini açtığı saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı. Binlerce beğeni alan ünlü oyuncuya ilk yorum da meslektaşı Pınar Altuğ’dan geldi. Başak Gümülcinelioğlu’nun yeni imajı...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:18
Başak Gümülcinelioğlu yeni imajıyla bambaşka biri! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Yeniden tanışalım

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    Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gümülcinelioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İmaj yenileyip rengini açtığı saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Başak Gümülcinelioğlu, paylaşımına "Yeniden tanışalım. Ben Başak" notunu ekledi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Binlerce beğeni alan ünlü oyuncuya ilk yorum da meslektaşı Pınar Altuğ'dan geldi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Altuğ, meslektaşına "Wooowwwwww" yorumunda bulunurken bir sosyal medya kullanıcısı "Bu yeni görünüm sana çok yakışmış" ifadelerini kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun son hali...

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