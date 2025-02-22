Başak Gümülcinelioğlu yeni imajıyla bambaşka biri! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! “Yeniden tanışalım”

Başak Gümülcinelioğlu, paylaşımına "Yeniden tanışalım. Ben Başak" notunu ekledi.

Binlerce beğeni alan ünlü oyuncuya ilk yorum da meslektaşı Pınar Altuğ 'dan geldi.

Kaynak: Sosyal medya

Altuğ, meslektaşına "Wooowwwwww" yorumunda bulunurken bir sosyal medya kullanıcısı "Bu yeni görünüm sana çok yakışmış" ifadelerini kullandı.