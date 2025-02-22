Başak Gümülcinelioğlu yeni imajıyla bambaşka biri! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! “Yeniden tanışalım”

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi.
Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gümülcinelioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.
İmaj yenileyip rengini açtığı saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı.
Başak Gümülcinelioğlu, paylaşımına "Yeniden tanışalım. Ben Başak" notunu ekledi.
Binlerce beğeni alan ünlü oyuncuya ilk yorum da meslektaşı Pınar Altuğ'dan geldi.
Altuğ, meslektaşına "Wooowwwwww" yorumunda bulunurken bir sosyal medya kullanıcısı "Bu yeni görünüm sana çok yakışmış" ifadelerini kullandı.
İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun son hali...