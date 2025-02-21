Özçivitlerin kar keyfi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile pozları sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı.
Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.
Her iki oyuncu da sosyal medya paylaşımlarında oğullarına sık sık yer verdi. Son olarak Evcen, eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları paylaştı.
Birlikte kardan adam yapan ünlü çift, çocuklarıyla karın üstünde aile pozu vermeyi de ihmal etmedi.
Evcen'in ailesiyle yaptığı paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı.
İşte Özçivitlerin aile pozu...
Ünlü çiftin oğulları sosyal medyada ilgi odağı oldu.