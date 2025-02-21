Özçivitlerin kar keyfi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile pozları sosyal medyayı salladı!

Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit , Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Her iki oyuncu da sosyal medya paylaşımlarında oğullarına sık sık yer verdi. Son olarak Evcen, eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları paylaştı.