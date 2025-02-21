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Özçivitlerin kar keyfi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aile pozları sosyal medyayı salladı!

Her paylaşımıyla gündem olan Fahriye Evcen, bu kez eşi Burak Özçivit ile oğullarıyla yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. İstanbul’da yağan karın tadını doyasıya çıkaran ünlü çift, çocuklarıyla kardan adam yaptı. Aile pozu vermeyi de ihmal etmeyen ikiliden Evcen o anları, takipçilerini beğenisine sundu.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:08
Özçivitlerin kar keyfi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile pozları sosyal medyayı salladı!

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    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Her iki oyuncu da sosyal medya paylaşımlarında oğullarına sık sık yer verdi. Son olarak Evcen, eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları paylaştı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Birlikte kardan adam yapan ünlü çift, çocuklarıyla karın üstünde aile pozu vermeyi de ihmal etmedi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Evcen'in ailesiyle yaptığı paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte Özçivitlerin aile pozu...

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü çiftin oğulları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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