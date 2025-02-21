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Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?

Televizyon dizilerinin yanında dijital platformlarda yayınlanan yapımlarda da rol alan oyuncu Duygu Sarışın hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Duygu Sarışın'ın sevgilisi var mı? İşte hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:24
Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?

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    Televizyon dizilerinin yanında dijital platformlarda yayınlanan yapımlarda da rol alan oyuncu Duygu Sarışın hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Duygu Sarışın'ın sevgilisi var mı? İşte hakkında merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında, nereli?

    24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de doğan Duygu Sarışın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim almıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak sahne deneyimi kazanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Duygu Sarışın'ın sevgilisi var mı, kim?

    Uzun yıllar Çağatay Ulusoy ile adı anılan Duygu Sarışın bir süre önce ünlü isimle yollarını ayırmıştı. Duygu Sarışın geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mete Atatüre ile ilk kez görüntülendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Duygu Sarışın hangi dizilerde oynadı?

    📺 Cennetin Sırları
    📺 İnadına Yaşamak
    📺 Güneşi Beklerken

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    📺 Kaçak Gelinler
    📺 Rengarenk
    📺 Darbe
    📺 Lal
    📺 Nebiliyim

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    📺 Ertuğrul 1980
    📺 İçerde
    📺 Ufak Tefek Cinayetler

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    📺 Kin
    📺 125 Yılın Hikayesi
    📺 Darbe
    📺 Kızıl Goncalar

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