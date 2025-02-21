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Duygu Sarışın'ın sevgilisi var mı, kim?

Uzun yıllar Çağatay Ulusoy ile adı anılan Duygu Sarışın bir süre önce ünlü isimle yollarını ayırmıştı. Duygu Sarışın geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mete Atatüre ile ilk kez görüntülendi.