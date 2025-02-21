Televizyon dizilerinin yanında dijital platformlarda yayınlanan yapımlarda da rol alan oyuncu Duygu Sarışın hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Duygu Sarışın'ın sevgilisi var mı? İşte hakkında merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında, nereli?
24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de doğan Duygu Sarışın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim almıştır.
(Takvim Foto Arşiv)
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak sahne deneyimi kazanmıştır.