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Derya Uluğ'a romantik doğum günü kutlaması! Asil Gök aşka geldi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bugün 39 yaşına girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ten de paylaşım gecikmedi. Sevgilisinin doğum gününe özel paylaşımda bulunan Gök, “Sen benim her şeyimsin” ifadelerini kullandı. Gök’ün romantik paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:34
Derya Uluğ’a romantik doğum günü kutlaması! Asil Gök aşka geldi

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    Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, bugün 39 yaşına girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten de paylaşım gecikmedi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Asil Gök, "İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin" ifadelerini kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Gök, bir sonraki paylaşımında da "Bugün full bizi paylaşırı" diyerek Derya Uluğ'u etiketledi

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Gök'ün paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni yaşını kutlarken çiftin birlikte çekilen pozlarına "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    NE OLMUŞTU?

    Derya Uluğ, artık doğum günü kutlamayı sevmediğini söylemişti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sanatçı, "Hep o yaşta kalsaydım' dediğiniz bir dönem oldu mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "30 yaşım çok güzeldi. İnsan her geçen yıl bir şeyler öğreniyor. Yaşadığımız bu zorluklar olmasa diğer yıllarında güzelliği olmazdı. Bu yaşlarda kalmayı diliyorum"

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