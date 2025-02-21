Derya Uluğ’a romantik doğum günü kutlaması! Asil Gök aşka geldi

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Sanatçı, "Hep o yaşta kalsaydım' dediğiniz bir dönem oldu mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "30 yaşım çok güzeldi. İnsan her geçen yıl bir şeyler öğreniyor. Yaşadığımız bu zorluklar olmasa diğer yıllarında güzelliği olmazdı. Bu yaşlarda kalmayı diliyorum"