Derya Uluğ’a romantik doğum günü kutlaması! Asil Gök aşka geldi

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, bugün 39 yaşına girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten de paylaşım gecikmedi.
Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, bugün 39 yaşına girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten de paylaşım gecikmedi.
Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Asil Gök, "İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin" ifadelerini kullandı.
Gök, bir sonraki paylaşımında da "Bugün full bizi paylaşırı" diyerek Derya Uluğ'u etiketledi
Gök'ün paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni yaşını kutlarken çiftin birlikte çekilen pozlarına "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Derya Uluğ, artık doğum günü kutlamayı sevmediğini söylemişti.
Sanatçı, "Hep o yaşta kalsaydım' dediğiniz bir dönem oldu mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "30 yaşım çok güzeldi. İnsan her geçen yıl bir şeyler öğreniyor. Yaşadığımız bu zorluklar olmasa diğer yıllarında güzelliği olmazdı. Bu yaşlarda kalmayı diliyorum"