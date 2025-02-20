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Alişan’dan eğlenceli kayınvalide paylaşımı! Buse Varol’un annesi güzelliğiyle dikkat çekti

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul beyaza bürünürken sosyal medya paylaşımları da peş peşe geldi. Ailesiyle karın keyfini doyasıya çıkaran Alişan da sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İlk olarak kızı Eliz ile eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü şarkıcı, daha sonra eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan’la bir paylaşımda bulundu. Kahve içmek için dışarı çıkan anne-kızın karın bastırmasıyla koşar adım geri döndükleri anları yayınlayan Alişan, esprili paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Öte yandan Buse Varol’un annesi güzelliğiyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:59
Alişan’dan eğlenceli kayınvalide paylaşımı! Buse Varol’un annesi güzelliğiyle dikkat çekti

İÇİNDEKİLER

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    Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösterirken ünlü şarkıcı Alişan'dan sosyal medyada peş peşe paylaşımlar geldi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ailesiyle karın keyfini doyasıya çıkaran Alişan da sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İlk olarak kızı Eliz ile eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü şarkıcı, daha sonra eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan'la bir paylaşımda bulundu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Kahve içmek için dışarı çıkan anne-kızın karın bastırmasıyla koşar adım geri döndükleri anları yayınlayan Alişan, esprili paylaşımıyla yüzleri gülümsetti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü şarkıcı, o anlara "Kahveye çıkmış akıllı ana-kız" notunu ekledi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Öte yandan Buse Varol'un annesi güzelliğiyle dikkat çekti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte Alişan'ın o paylaşımı...

    Alişan'dan eğlenceli kayınvalide paylaşımı!

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