Alişan’dan eğlenceli kayınvalide paylaşımı! Buse Varol’un annesi güzelliğiyle dikkat çekti

Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösterirken ünlü şarkıcı Alişan'dan sosyal medyada peş peşe paylaşımlar geldi.
Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösterirken ünlü şarkıcı Alişan'dan sosyal medyada peş peşe paylaşımlar geldi.
Ailesiyle karın keyfini doyasıya çıkaran Alişan da sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
İlk olarak kızı Eliz ile eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü şarkıcı, daha sonra eşi Buse Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan'la bir paylaşımda bulundu.
Kahve içmek için dışarı çıkan anne-kızın karın bastırmasıyla koşar adım geri döndükleri anları yayınlayan Alişan, esprili paylaşımıyla yüzleri gülümsetti.
Ünlü şarkıcı, o anlara "Kahveye çıkmış akıllı ana-kız" notunu ekledi.
Öte yandan Buse Varol'un annesi güzelliğiyle dikkat çekti.
İşte Alişan'ın o paylaşımı...