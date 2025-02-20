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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son durumunu paylaştı! Sosyal medyadan dua istemişti

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti. 3’üncü çocuğuna hamile olan Tayfur, bebeği için takipçilerinden dua istemişti. Yeni bir paylaşımda bulunan Tayfur, bebeğinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:43
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son durumunu paylaştı! Sosyal medyadan dua istemişti

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    2 Ocak'ta hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sık sık gündem olan Tuğçe Tayfur, son günlerde bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Tuğçe Tayfur'un hamileliğinin riskli olduğu öğrenildi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği programda Tuğçe Tayfur'un hamileliği oldukça zor geçtiğini belirtti. Erken, Tuğçe Tayfur'un 21 haftalık bebeğinin 19 haftalık göründüğü açıklandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Tuğçe Tayfur ise dün yaptığı sosyal medya paylaşımında paylaşımında sevenlerinden dua istedi.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Tayfur, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    BEBEĞİNİN DURUMUNU AÇIKLADI

    Bugün Instagram hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

    "Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

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