Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son durumunu paylaştı! Sosyal medyadan dua istemişti

Tayfur, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

BEBEĞİNİN DURUMUNU AÇIKLADI

Bugün Instagram hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim"