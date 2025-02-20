Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son durumunu paylaştı! Sosyal medyadan dua istemişti

2 Ocak'ta hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sık sık gündem olan Tuğçe Tayfur, son günlerde bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.
2 Ocak'ta hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sık sık gündem olan Tuğçe Tayfur, son günlerde bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.
Şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Tuğçe Tayfur'un hamileliğinin riskli olduğu öğrenildi.
Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği programda Tuğçe Tayfur'un hamileliği oldukça zor geçtiğini belirtti. Erken, Tuğçe Tayfur'un 21 haftalık bebeğinin 19 haftalık göründüğü açıklandı.
Tuğçe Tayfur ise dün yaptığı sosyal medya paylaşımında paylaşımında sevenlerinden dua istedi.
Tayfur, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
BEBEĞİNİN DURUMUNU AÇIKLADI
Bugün Instagram hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı:
"Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim"
İşte o paylaşım...