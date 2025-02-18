SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Emin Gümüşkaya neden öldü, hastalığı neydi?

Çocuklar Duymasın dizisinde "Seyyar Tayyar" karakteri ile tanınan Emin Gümüşkaya yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından, Emin Gümüşkaya hasta mıydı, hastalığı neydi? soruları araştırılıyor. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü? İşte biyografisine ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:50
Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Emin Gümüşkaya neden öldü, hastalığı neydi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çocuklar Duymasın dizisinde "Seyyar Tayyar" karakteri ile tanınan Emin Gümüşkaya yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından, Emin Gümüşkaya hasta mıydı, hastalığı neydi? soruları araştırılıyor. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü? İşte hastalığına ve biyografisine ilişkin merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

    10 Ocak 1948 İstanbul doğumlu olan Emin Gümüşkaya İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini 1985 senesinde gerçekleştiren Muhammed Emin Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMİN GÜMÜŞKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Çocuklar Duymasın, Seksenler gibi dizilerde yer alan usta oyuncu tiyatro sahnesinde de pek çok karaktere hayat verdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMİN GÜMÜŞKAYA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü ismin son olarak Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındığı biliniyor.

    Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya vefat etti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu!Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya vefat etti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu!
    Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya vefat etti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Sosyal konutta yeni kampanya müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı | Emlak Konut
    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara’dan mesaj verdi: Garantili barış istiyoruz
    Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geldi
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı’nın avukatından flaş talep
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Comanchero suç örgütüne yönelik iddianamede yeni detaylar! Gizli yazışma programı, uyuşturucu ve para trafiği...
    Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    Avrupa’da Ukrayna Savaşı! Liderler Paris’te toplandı Scholz erken ayrıldı | Gözler Riyad’da
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    Ameliyat masasında stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!
    Yeni emekliye 5’li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    İstanbul’un trafik çilesi katlandı! | YOL DURUMU
    Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Otel odalarında para trafiği I İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...