Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Emin Gümüşkaya neden öldü, hastalığı neydi?

Çocuklar Duymasın dizisinde "Seyyar Tayyar" karakteri ile tanınan Emin Gümüşkaya yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından, Emin Gümüşkaya hasta mıydı, hastalığı neydi? soruları araştırılıyor. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü? İşte hastalığına ve biyografisine ilişkin merak edilenler...