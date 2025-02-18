Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Emin Gümüşkaya neden öldü, hastalığı neydi?

Çocuklar Duymasın dizisinde "Seyyar Tayyar" karakteri ile tanınan Emin Gümüşkaya yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından, Emin Gümüşkaya hasta mıydı, hastalığı neydi? soruları araştırılıyor. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü? İşte hastalığına ve biyografisine ilişkin merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
10 Ocak 1948 İstanbul doğumlu olan Emin Gümüşkaya İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini 1985 senesinde gerçekleştiren Muhammed Emin Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.
(Takvim Foto Arşiv)
EMİN GÜMÜŞKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Çocuklar Duymasın, Seksenler gibi dizilerde yer alan usta oyuncu tiyatro sahnesinde de pek çok karaktere hayat verdi.