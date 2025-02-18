Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya vefat etti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu!

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya , 76 yaşında vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya

ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Gümüşkaya'nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."