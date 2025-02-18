Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya vefat etti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu!

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında vefat etti.
Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında vefat etti.
ZAFER ALGÖZ DUYURDU
Usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Gümüşkaya'nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."
NE OLMUŞTU?
Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.
EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
10 Ocak 1948 tarihinde istanbul'da dünyaya gelen Emin Gümüşkaya'nın Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya olan oyuncu, 1985 yılında 'Bay Alkide' oynayarak dizi oyunculuğuna başladı.
Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile büyük beğeni topladı.