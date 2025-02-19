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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Eski karı koca hakkında 22 yıl sonra ortaya çıkan şok iddialar!

24 Ağustos 2015 tarihinde evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, tam 2 yıl sonra boşandı. Merve Boluğur, bu evliliğin ardından psikolojik olarak çöktüğü iddia edildi. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen eski karı koca hakkında bomba iddialar ortaya atılıyor. Peki Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İşte o iddialar…

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:50
Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Eski karı koca hakkında 22 yıl sonra ortaya çıkan şok iddialar!

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    Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 2 yıl süren evliliklerinin ardından yeniden bir araya gelme haberleriyle gündeme geliyor. Ancak bu söylentiler henüz resmi kaynaklar tarafından onaylanmadı. Daha önce de benzer dedikodular çıkmıştı, fakat her iki taraf da bu tür iddiaları yalanlamıştı. Peki Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç neden boşandı? Konuya dair merak edilenler…

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

    Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir süre psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor. Bununla birlikte, oyunculuğa ara vererek sosyal medyada aktif hale geldi. Özellikle paylaşımları ile gündem olan Boluğur, adeta bir ikon haline geldi. Bu dönemde Dalkılıç ise normal yaşamına devam etti. Boluğur, şarkıcılık yapmak istedi ancak bu hevesi uzun sürmedi. Başarıyla hatırlanan Acemi Cadı ve Kuzey Güney dizilerinin ardından, 2022'de DJ Mert Aydın ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi.

    Murat Dalkılıç, sosyal medya fenomenleriyle zaman zaman adı anılsa da ikinci bir evlilik yapmadı. Öte yandan, Boluğur bir açıklamasında çocuk sahibi olmak istediğini ancak eski eşinin bu isteğini kabul etmediğini belirterek, bu durumun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Dalkılıç ise açıklamalarına karşılık vererek, eski karısının çocuk sahibi olmak istemediğini ve dolayısıyla kendisinden bahsetmediğini söyledi.

    Son olarak, sosyal medyada Dalkılıç ve Boluğur'un yeniden birlikte oldukları ve bu ilişkiyi gizledikleri yönünde iddialar yayıldı. Merve Boluğur hayranları ise böyle bir gelişmenin olmaması gerektiğini belirtti. Ancak Boluğur cephesinden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ NEDEN BOŞANDI?

    Bir iddiaya göre, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Durumu sakinleştirmeye çalışan Eser Yenenler, Murat'ı evine davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Yenenler kız arkadaşlarını da davet etti. O sırada, olaydan haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve bu sebeple boşanma kararı aldı.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

    Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 doğumlu bir Türk oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2006-2007 yıllarında yayımlanan Acemi Cadı dizisinde başrol oynayarak başlamış, Ayşegül adlı cadıyı canlandırmıştır. Bu rol, onu geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırmıştır. Ardından, TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden dizisinde Eylül karakterine hayat vermiştir. 2009 yılında Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar karakteriyle oyunculuğuna devam etmiştir. Ayrıca, Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamış, Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de yer almıştır. Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakteriyle, Kuzey Güney dizisinde ise Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

    Boluğur, eğitim hayatında Kadir Has Üniversitesi'ni bırakmış, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. 2012 yılında Rexona markasının reklam yüzü olan Merve Boluğur, 2014'te Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. 2016'da eşi Murat Dalkılıç ile birlikte, onun Epik albümünde Boya Gitsin şarkısında düet yapmıştır. 2018 yılında kendi kozmetik markasını kurarak, ilk ürünü olarak kırmızı rujunu piyasaya sürmüştür.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

    Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş olan Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. 2008 yılında "Kasaba" adlı şarkısıyla müzik dünyasında adım atmıştır. 2010 yılında, "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkıları içeren ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımlayarak müzik kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştır. 2012 yılında ise, birer yıl arayla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik adlı albümlerini dinleyicileriyle buluşturmuştur. Albümlerinde yer alan "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılar, Türkiye müzik listelerinde başarılı sıralamalar elde etmiştir.

    Müzikal kariyerinin yanı sıra, Murat Dalkılıç 2014 yılında Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sunmuş ve Sil Baştan dizisinde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanmıştır.

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