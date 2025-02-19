Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç 'ın 2 yıl süren evliliklerinin ardından yeniden bir araya gelme haberleriyle gündeme geliyor. Ancak bu söylentiler henüz resmi kaynaklar tarafından onaylanmadı. Daha önce de benzer dedikodular çıkmıştı, fakat her iki taraf da bu tür iddiaları yalanlamıştı. Peki Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç neden boşandı? Konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir süre psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor. Bununla birlikte, oyunculuğa ara vererek sosyal medyada aktif hale geldi. Özellikle paylaşımları ile gündem olan Boluğur, adeta bir ikon haline geldi. Bu dönemde Dalkılıç ise normal yaşamına devam etti. Boluğur, şarkıcılık yapmak istedi ancak bu hevesi uzun sürmedi. Başarıyla hatırlanan Acemi Cadı ve Kuzey Güney dizilerinin ardından, 2022'de DJ Mert Aydın ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi.

Murat Dalkılıç, sosyal medya fenomenleriyle zaman zaman adı anılsa da ikinci bir evlilik yapmadı. Öte yandan, Boluğur bir açıklamasında çocuk sahibi olmak istediğini ancak eski eşinin bu isteğini kabul etmediğini belirterek, bu durumun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Dalkılıç ise açıklamalarına karşılık vererek, eski karısının çocuk sahibi olmak istemediğini ve dolayısıyla kendisinden bahsetmediğini söyledi.

Son olarak, sosyal medyada Dalkılıç ve Boluğur'un yeniden birlikte oldukları ve bu ilişkiyi gizledikleri yönünde iddialar yayıldı. Merve Boluğur hayranları ise böyle bir gelişmenin olmaması gerektiğini belirtti. Ancak Boluğur cephesinden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.