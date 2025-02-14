Başka Bir Gün 3. bölümde neler oldu? Esra Erol’da programına Ezgi Mola sürprizi...

Güngör ile konuşan Nehir, ona Serdar'ın hayatındaki kadınlardan haberi olup olmadığı sordu ve DNA sonuçlarıyla ilgili olarak hep beraber çocuklara bu durumu anlatmaları gerektiğini söyledi. Tam kapıdan çıkacağı esnada Nehir'i durduran Güngör 'O test Serdar'la ilgili değil, benimle ilgili' diyerek geçmişte yaşadıklarını anlattı ve bu konuyu Haluk'a söylememesini istedi. Tuna'nın ölen eşiyle Serdar'ın otelde buluştuğu anlarda kapıya gelen Tuna arasında yaşananlar büyük merak konusu olurken Suzan Köksal ile görüşmeyi ayarlayan Tuna, Nehir'i onların yaşadığı çiftliğe götürdü.

Kaynak: atv

İçeri yalnız giren Nehir, Suzan ve Ahmet'e Serdar'ı onların mı öldürdüğünü sordu. Suzan'ın imalı konuşmaları Nehir'in kafasını karıştırırken Ahmet çıkardığı kağıtlarla Serdar'ın onları büyük zarara uğrattığını ve Serdar ortada olmadığı için de o parayı Nehir'in ödemesi gerektiğini yoksa evini alacaklarını söyledi. Büyük bir yıkıntı içinde evden çıkan Nehir, Tuna'yla arabaya bindiği esnada gelen telefonla sarsıldı. Deniz kenarında bir uçurumun kenarına giden Nehir ve Tuna, polis ekiplerinin hummalı çalışmasını gördü. Denizden bir cesedin çıkartıldığını gören Nehir yıkılırken çıkan cesedin Serdar'a mı yoksa başka birine mi ait olduğu ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.