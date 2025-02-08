Danla Bilic’ten eski aşk itirafı! Çakal’ın şarkısındaki o sözler meğer...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemlerde yakın arkadaşı Ala Toker ile küstüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemlerde yakın arkadaşı Ala Toker ile küstüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Ala Tokel birbirlerini Instagram'dan çıkartan Bilic, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yazılanları ben de görüyorum uzaktan yakından alakası olmayan acayip komik. Bu sebepler benim hiçbir dostluğuma zarar veremez.
Tabi ki ortalığa çıkıp ne olduğunu söyleyecek değilim kimse de bunu beklemesin. Sadece şunu bil, her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır, benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok"
Çakal isimli rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic, eski sevgilisi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.
Çakal'ın 'Damlarsın' şarkısının kendisine yazıldığını açıklayan Bilic, şöyle konuştu: "İlk defa itiraf edeceğim. Emirhan muhtemelen bunu reddecektir ama 'Damla damla damlarsın değerimi kaybedince anlarsın' cümlesi benim Emirhan'a kurduğum cümleydi. Sen benim değerimi kaybedince anlayacaksın. Ve ona şarkı yazdı. Ve her yerde çıkıp ona yazmadım ki şeklinde laf attı"