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Danla Bilic’ten eski aşk itirafı! Çakal’ın şarkısındaki o sözler meğer...

Son dönemlerde yakın arkadaşı Ala Toker ile küstüğü yönündeki haberlerle gündemde olan Danla Bilic, bu kez itiraflarıyla çok konuşuldu. Bir dönem Çakal isimli rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic, eski sevgilisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:24
Danla Bilic’ten eski aşk itirafı! Çakal’ın şarkısındaki o sözler meğer...

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    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemlerde yakın arkadaşı Ala Toker ile küstüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ala Tokel birbirlerini Instagram'dan çıkartan Bilic, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yazılanları ben de görüyorum uzaktan yakından alakası olmayan acayip komik. Bu sebepler benim hiçbir dostluğuma zarar veremez.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Tabi ki ortalığa çıkıp ne olduğunu söyleyecek değilim kimse de bunu beklemesin. Sadece şunu bil, her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır, benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Çakal isimli rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic, eski sevgilisi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Çakal'ın 'Damlarsın' şarkısının kendisine yazıldığını açıklayan Bilic, şöyle konuştu: "İlk defa itiraf edeceğim. Emirhan muhtemelen bunu reddecektir ama 'Damla damla damlarsın değerimi kaybedince anlarsın' cümlesi benim Emirhan'a kurduğum cümleydi. Sen benim değerimi kaybedince anlayacaksın. Ve ona şarkı yazdı. Ve her yerde çıkıp ona yazmadım ki şeklinde laf attı"

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