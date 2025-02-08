Danla Bilic’ten eski aşk itirafı! Çakal’ın şarkısındaki o sözler meğer...

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Çakal'ın 'Damlarsın' şarkısının kendisine yazıldığını açıklayan Bilic, şöyle konuştu: "İlk defa itiraf edeceğim. Emirhan muhtemelen bunu reddecektir ama 'Damla damla damlarsın değerimi kaybedince anlarsın' cümlesi benim Emirhan'a kurduğum cümleydi. Sen benim değerimi kaybedince anlayacaksın. Ve ona şarkı yazdı. Ve her yerde çıkıp ona yazmadım ki şeklinde laf attı"