Almila Ada evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi!

'Kırgın Çiçekler', 'Barış Akarsu Merhaba'i 'Üç Kız Kardeş' dizilerde rol alan ünlü oyuncu Almila Ada'dan müjdeli haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya

Altı ay önce Yunanistan'da doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" diyen Ada, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kaynak: Sosyal medya

İkili, nişan sonrası rotayı İtalya'nın Milano şehrine çevirdi. Ünlü oyuncu, Milano'da çekilen nişan fotoğraflarını "Sonsuzluğa! Nişanlandım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Ada'nın nişan paylaşımına oyuncu dostlarından ve takipçilerinden 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları yağdı.