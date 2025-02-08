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Almila Ada evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi!

Ünlü oyuncu Almila Ada’dan müjdeli haber geldi. Uzun süredir insanı İhsan Çilsal ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı. Nişan pozları ise sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 11:43
Almila Ada evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte müstakbel eşi!

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    'Kırgın Çiçekler', 'Barış Akarsu Merhaba'i 'Üç Kız Kardeş' dizilerde rol alan ünlü oyuncu Almila Ada'dan müjdeli haber geldi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Altı ay önce Yunanistan'da doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" diyen Ada, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İkili, nişan sonrası rotayı İtalya'nın Milano şehrine çevirdi. Ünlü oyuncu, Milano'da çekilen nişan fotoğraflarını "Sonsuzluğa! Nişanlandım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ada'nın nişan paylaşımına oyuncu dostlarından ve takipçilerinden 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları yağdı.

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