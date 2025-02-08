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Alişan’ın hayali 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçek oluyor! Buse Varol “Çok mutlu oldum” deyip açıkladı

Oyuncu Buse Varol ile 2018 senesinde evlenen iki çocuk babası Alişan’ın hayali 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçek oluyor. Ünlü türkücü, eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıklayarak “Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim” dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:07
Alişan’ın hayali 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçek oluyor! Buse Varol Çok mutlu oldum deyip açıkladı

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    Ünlü türkücü Alişan, 2018 senesinde Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Mutlu evliliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gözler önüne seren ünlü çiftin 14 Şubat planı ortaya çıktı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Son olarak Kıbrıs'ta konser veren Alişan eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Alişan "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Buse Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini belirterek "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" dedi.

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