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Cansel Elçin’den baba-oğul paylaşımı! Minik Atlas’la eğlenceli anları ilgi gördü

Zeynep Tuğçe Bayat ile 2020 yılında evlenen Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde oğlu Atlas’ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Atlas'a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncudan baba-oğul paylaşımı da geldi. İşte Cansel Elçin’in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:21
Cansel Elçin’den baba-oğul paylaşımı! Minik Atlas’la eğlenceli anları ilgi gördü

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    2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü çift, 31 Ocak 2025 günü Atlas adını verdikleri oğullarına kavuştu.

    Cansel Elçin'den baba-oğul paylaşımı!

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sık sık paylaşım yapan Cansel Elçin, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Oğluyla eğlenceli anlarını paylaşan oyuncunun mutlu hali yüzleri gülümsetti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR

    Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında verdikleri pozları Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sunan çift doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açmıştı.

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