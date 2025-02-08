Cansel Elçin’den baba-oğul paylaşımı! Minik Atlas’la eğlenceli anları ilgi gördü

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü çift, 31 Ocak 2025 günü Atlas adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sık sık paylaşım yapan Cansel Elçin, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Oğluyla eğlenceli anlarını paylaşan oyuncunun mutlu hali yüzleri gülümsetti.
İşte o paylaşım...
SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR
Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında verdikleri pozları Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sunan çift doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açmıştı.