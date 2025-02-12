Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı

Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra'da hastane köşelerinde perişan oldu! Gözleri Türkiye'deki sağlık sistemini aradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU YAŞAYARAK GÖRDÜM"

Sabah Gazetesi Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi.

Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.