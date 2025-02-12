Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü.
Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı. Bir anda neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti.
Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.
"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU YAŞAYARAK GÖRDÜM"
Sabah Gazetesi Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi.
Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.
EVDE İSTİRAHAT ETTİ
Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine bir ay boyunca evde istirahat ederek geçiren Koçyiğit, yaşadığı olayı sadece eşi Selim Soydan'a anlattı.
AİLESİNİ ÜZMEMEK İÇİN KAZA GEÇİRDİĞİNİ GİZLEDİ
Ünlü oyuncu, büyük bir olay yaşamasına, hatta ölümden dönmesine rağmen ailesini düşünüp onların yaşantısına aynen devam etmesini istedi ve panik yaşamamaları için bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi.
Üzülmemeleri için yaşadıklarını iyileşene kadar tüm aileden saklayan Koçyiğit, eşinin desteğiyle sağlığına kavuştu. Bir ay içinde birkaç kez kontrole giden ünlü oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.