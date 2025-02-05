Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? Takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Annesiyle çektiği eğlenceli ve komik videolarla tanınan ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.
Annesiyle çektiği eğlenceli ve komik videolarla tanınan ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.
Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettirdi.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Sakallıoğlu, takipçilerinden sık sık "Ne zaman anne olacaksın?" sorusu alıyordu.
Yasemin Sakallıoğlu, son olarak bir takipçisinden "Sanki bebiş güzelliği gelmiş canım" sorusuna cevap verdi.
Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim" dedi.
İşte o paylaşım...