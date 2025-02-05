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Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? Takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, hamilelik iddialarına Instagram'dan yanıt vererek konuya açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:46
Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? Takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

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    Annesiyle çektiği eğlenceli ve komik videolarla tanınan ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.

    Yasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medyaYasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medya

    Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettirdi.

    Yasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medyaYasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medya

    Instagram'ı aktif olarak kullanan Sakallıoğlu, takipçilerinden sık sık "Ne zaman anne olacaksın?" sorusu alıyordu.

    Yasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medyaYasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medya

    Yasemin Sakallıoğlu, son olarak bir takipçisinden "Sanki bebiş güzelliği gelmiş canım" sorusuna cevap verdi.

    Yasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medyaYasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medya

    Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim" dedi.

    Yasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medyaYasemin Sakallıoğlu | Kaynak: Sosyal medya

    İşte o paylaşım...

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