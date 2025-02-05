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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş asansör pozuyla dikkat çekti: Duru güzellik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan ünlü isim, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güneş’in asansör pozuna beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:17 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:17
Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş asansör pozuyla dikkat çekti: Duru güzellik!

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    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medyaZehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

    Ünlü isim, asansörde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

    Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medyaZehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

    Sosyal medya kullanıcıları, Güneş için "Duru güzellik", "Çok güzel maşallah", "Hem yetenekli hem güzel" yorumlarında bulundu.

    Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medyaZehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

    İşte Zehra Güneş'in son paylaşımı...

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