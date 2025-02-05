Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş asansör pozuyla dikkat çekti: Duru güzellik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, asansörde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, Güneş için "Duru güzellik", "Çok güzel maşallah", "Hem yetenekli hem güzel" yorumlarında bulundu.

Zehra Güneş | Kaynak: Sosyal medya

İşte Zehra Güneş'in son paylaşımı...