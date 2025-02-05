Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş asansör pozuyla dikkat çekti: Duru güzellik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü isim, asansörde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Güneş için "Duru güzellik", "Çok güzel maşallah", "Hem yetenekli hem güzel" yorumlarında bulundu.
İşte Zehra Güneş'in son paylaşımı...