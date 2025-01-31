Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler'in doktorundan uyarı! “Günde bir bardak içiyorum...”

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bir de kalp ameliyatı geçirmişti. Hastane odasından çekilen bir görüntüsünü yayınlayan isim, kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda"

Kaynak: Sosyal medya

36 yaşındaki Elvin Levinler, daha sonra yeni bir fotoğraf yayınlayıp, son durumuyla ilgili "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz" demişti.

Kaynak: Sosyal medya

DOKTORU UYARDI

Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını söylemişti. Ünlü isim, doktoru tarafından uyarıldığını açıkladı.

Bir video çeken Levinler, "Doktorum 'Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin' dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri" ifadelerini kullandı.