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Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında vefat etti!

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin’den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acı kaybın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:53
Sezai Altekin’den acı haber! 79 yaşında vefat etti!

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    Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında vefat etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.

    Kaynak: AAKaynak: AA

    Sezai Altekin Kimdir?

    Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.

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