SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin en acı günü! Ünlü oyuncunun babası vefat etti

Şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı Devran karakteriyle ekranda olan Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 12:19
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli’nin en acı günü! Ünlü oyuncunun babası vefat etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Deha, Çukur, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde rol alan Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ailesine yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Cengiz İynemli'nin cenaze programı paylaşıldı. Cengiz İynemli'nin cenazesi bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

    Öte yandan baba acısı ile sarsılan Aras Bulut İynemli'ye sosyal medyadan taziye mesajları yağdı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Turizmde dev gelir! Tüm zamanların rekoru geldi
    Ahmed el Şara’dan ilk ulusa sesleniş konuşması! Halkı selamladı Hükümdar değil hizmetkarım dedi
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    Yangın faciasının baş sorumlusu Halit Ergül hakkında yeni gelişme! 3’üncü oteline başlamış
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Bakan Şimşek 2025’in yol haritasını açıkladı! 4 temel maddeye dikkat çekti
    Müge Anlı Hassi Akpınar olayında son durum ne? 13 yaşında hamile kalmıştı! Yusuf stüdyoya geldi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Spor yazarları Midtjylland -Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler
    CANLI | ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Yunus’a sert sözler: Havaya girmiş
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...