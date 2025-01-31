Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli’nin en acı günü! Ünlü oyuncunun babası vefat etti

Deha, Çukur, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde rol alan Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Sosyal medya

Ailesine yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Cengiz İynemli'nin cenaze programı paylaşıldı. Cengiz İynemli'nin cenazesi bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan baba acısı ile sarsılan Aras Bulut İynemli'ye sosyal medyadan taziye mesajları yağdı.