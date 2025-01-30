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Tanyeli’den kötü haber! “Canımın derdine düşmüş durumundayım” deyip dua istedi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü isim, “Canımın derdine düşmüş durumundayım” diyerek takipçilerinden dua istedi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:06
Tanyeli’den kötü haber! Canımın derdine düşmüş durumundayım deyip dua istedi

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    Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Domuz gribine yakalandığını açıklayan Tanyeli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca"

    Kanser Tanyeli'den kötü haber!

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    NE OLMUŞTU?

    Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Tanyeli, "Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

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