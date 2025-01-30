Tanyeli’den kötü haber! “Canımın derdine düşmüş durumundayım” deyip dua istedi

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: Sosyal medya Domuz gribine yakalandığını açıklayan Tanyeli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım.