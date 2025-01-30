Tanyeli’den kötü haber! “Canımın derdine düşmüş durumundayım” deyip dua istedi

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Domuz gribine yakalandığını açıklayan Tanyeli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım.
Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca"
NE OLMUŞTU?
Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.
Tanyeli, "Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.