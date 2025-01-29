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Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın aldığı acı haberle sarsıldı! En yakını hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, aldığı acı haberle sarsıldı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda teyzesi Hatıra Acar’ı kaybettiğini duyuran ünlü sanatçı cenaze bilgilerini de paylaştı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:25
Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın aldığı acı haberle sarsıldı! En yakını hayatını kaybetti

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    Türk sanat müziği sanatçısı ve Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Emel Sayın'dan kötü haber geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda teyzesi Hatıra Acar'ı kaybettiğini duyurdu.

    Hatıra Acar | Kaynak: Sosyal medyaHatıra Acar | Kaynak: Sosyal medya

    Emel Sayın'ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar'ın cenaze detayları da netleşti.

    Sayın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin"

    Emel Sayın | Kaynak: Sosyal medyaEmel Sayın | Kaynak: Sosyal medya

    Emel Sayın'ın teyzesinin vefatına dair yaptığı paylaşımın altına sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

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