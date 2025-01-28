Buğra Özmüldür, 2003 yılında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle küçük yaşta şöhrete kavuştu. Ancak ünlü isim, ekranlara uzun bir süre önce ara verdi.
Buğra Özmüldür, 2003 yılında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle küçük yaşta şöhrete kavuştu. Ancak ünlü isim, ekranlara uzun bir süre önce ara verdi.
Özmüldür, yıllar sonra ise son haliyle gündeme geldi. 33 yaşındaki Özmüldür'ün son halini görenler şaşıp kaldı.
Günden güne eriyen Özmüldür, 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.
Kısa sürede gündem olan Özmüldür için "Çok değişmiş", "Bu haliyle çok yakışıklı olmuş", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.
İşte Buğra Özmüldür'ün son hali...