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30 kilo verdi! Sihirli Annem’in Cem’i günden güne eridi! İşte Buğra Özmüldür’ün son hali...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle küçük yaşta şöhrete kavuşan Buğra Özmüldür, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özmüldür’ün son halini görenler ise şaşıp kaldı. Günden güne eriyen Özmüldür, 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Buğra Özmüldür’ün son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:45
30 kilo verdi! Sihirli Annem’in Cem’i günden güne eridi! İşte Buğra Özmüldür’ün son hali...

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    Buğra Özmüldür, 2003 yılında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle küçük yaşta şöhrete kavuştu. Ancak ünlü isim, ekranlara uzun bir süre önce ara verdi.

    Kaynak: takvim.com.tr Kaynak: takvim.com.tr

    Özmüldür, yıllar sonra ise son haliyle gündeme geldi. 33 yaşındaki Özmüldür'ün son halini görenler şaşıp kaldı.

    Kaynak: takvim.com.trKaynak: takvim.com.tr

    Günden güne eriyen Özmüldür, 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

    Kaynak: takvim.com.tr Kaynak: takvim.com.tr

    Kısa sürede gündem olan Özmüldür için "Çok değişmiş", "Bu haliyle çok yakışıklı olmuş", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.

    Kaynak: takvim.com.tr Kaynak: takvim.com.tr

    İşte Buğra Özmüldür'ün son hali...

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