Alemin Kralı’nın Ayben’iydi! Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler son sağlık durumunu açıkladı!

Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda"

Kaynak: Sosyal medya

36 yaşındaki Elvin Levinler, daha sonra yeni bir fotoğraf yayınlayıp, son durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz."