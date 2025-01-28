Alemin Kralı’nın Ayben’iydi! Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler son sağlık durumunu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bu sefer de kalbinden operasyon geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bu sefer de kalbinden operasyon geçirdi.
Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda"
36 yaşındaki Elvin Levinler, daha sonra yeni bir fotoğraf yayınlayıp, son durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz."
Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiren Levinler, son olarak bir video yayınladı ve hem son halini paylaştı hem de sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, çok daha iyiyim bu arada. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki... Şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor"
İşte Elvin Levinler'in o paylaşımı...