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Alemin Kralı’nın Ayben’iydi! Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler son sağlık durumunu açıkladı!

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Elvin Levinler, geçen günlerde kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü isim, yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını korkutmuştu. Levinler, yeni bir paylaşımda bulunarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:53
Alemin Kralı’nın Ayben’iydi! Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler son sağlık durumunu açıkladı!

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    Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bu sefer de kalbinden operasyon geçirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda"

    Ünlü oyuncu kalbinden ameliyat oldu!

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    36 yaşındaki Elvin Levinler, daha sonra yeni bir fotoğraf yayınlayıp, son durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz."

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiren Levinler, son olarak bir video yayınladı ve hem son halini paylaştı hem de sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, çok daha iyiyim bu arada. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki... Şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    İşte Elvin Levinler'in o paylaşımı...

    Elvin Levinler ameliyat sonrası ilk videosunu paylaştı: "İyiyim, çok daha iyiyim!

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