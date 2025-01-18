Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Miami’de evlendi! Düğün sonrası ilk hamle geldi!

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, eski Milli Yüzücü Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Bitter derginin haberine göre; Reza Zarrab ile Dilara Altıntop iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak'ta düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın da aralarında bulunduğu 150 kişi katıldı.
Reza Zarrab | Kaynak: takvim.com.tr arşiv
GİZLİLİK KURALI
Davetlilere organizasyonlar başlamadan önce e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarı yap��ldı. Düğünden dışarıya görüntü sızmaması için üç gecede de katılımcıların telefonları görevliler tarafından toplandı.
GELİNDEN İLK HAMLE
Dilara Altıntop'tan da düğün sonrası ilk hamle geldi. Altıntop, sosyal medya profil fotoğrafında düğünden bir kareye yer verdi.
Dilara Altıntop'un profil fotoğrafı | Kaynak: Sosyal medya
İşte o fotoğraf...