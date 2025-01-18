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Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Miami'de evlendi! Düğün sonrası ilk hamle geldi!

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, eski Milli Yüzücü Dilara Altıntop ile 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlendi. Düğüne katılan davetlilerin arasında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna yer aldı. Dilara Altıntop’tan da düğün sonrası ilk hamle geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:25
Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Miami’de evlendi! Düğün sonrası ilk hamle geldi!

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    Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, eski Milli Yüzücü Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Bitter derginin haberine göre; Reza Zarrab ile Dilara Altıntop iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak'ta düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın da aralarında bulunduğu 150 kişi katıldı.

    Reza Zarrab | Kaynak: takvim.com.tr arşivReza Zarrab | Kaynak: takvim.com.tr arşiv

    GİZLİLİK KURALI

    Davetlilere organizasyonlar başlamadan önce e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarı yap��ldı. Düğünden dışarıya görüntü sızmaması için üç gecede de katılımcıların telefonları görevliler tarafından toplandı.

    GELİNDEN İLK HAMLE

    Dilara Altıntop'tan da düğün sonrası ilk hamle geldi. Altıntop, sosyal medya profil fotoğrafında düğünden bir kareye yer verdi.

    Dilara Altıntop'un profil fotoğrafı | Kaynak: Sosyal medyaDilara Altıntop'un profil fotoğrafı | Kaynak: Sosyal medya

    İşte o fotoğraf...