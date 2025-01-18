Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Miami’de evlendi! Düğün sonrası ilk hamle geldi!

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, eski Milli Yüzücü Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Bitter derginin haberine göre; Reza Zarrab ile Dilara Altıntop iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak'ta düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın da aralarında bulunduğu 150 kişi katıldı.