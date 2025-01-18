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Dilara Altıntop kimdir, mesleği ne? Reza Zarrab ile evlenen Dilara Altıntop kaç yaşında?

Reza Zarrab ile evlenen Dilara Altıntop hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Sosyal medyada Dilara Altıntop'un mesleği, kim olduğu ve yaşamı merak ediliyor. Peki, Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? İşte Altıntop'un yaşamına ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:33
Dilara Altıntop kimdir, mesleği ne? Reza Zarrab ile evlenen Dilara Altıntop kaç yaşında?

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    Miami'de Reza Zarrab ile evlenen Dilara Altıntop hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Sosyal medyada Dilara Altıntop'un mesleği, kim olduğu ve yaşamı merak ediliyor. Peki, Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? İşte Altıntop'un yaşamına ilişkin detaylar.

    (Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

    Dilara Altıntop kimdir?

    Dilara Altıntop, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlamıştır. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, spor hayatını aktif sürdürmüştür. Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın eski üyesidir.

    (Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

    Dilara Altıntop kaç yaşında?

    Dilara Altıntop'un 1990 doğumlu olduğu biliniyor.

    (Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

    Dilara Altıntop mesleği nedir?

    Altıntop'un Miami'de yönetici asistanı olarak çalıştığı biliniyor.

    (Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

    Dilara Altıntop nerede yaşıyor?

    Şu anda yaşamına Miami, Florida'da devam ediyor.

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