Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Hüseyin Avni Danyal'dan kötü haber geldi.

Hüseyin Avni Danyal | Kaynak: Sosyal medya

Birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal anne acısıyla sarsıldı.

Hüseyin Avni Danyal cenaze bilgilerini paylaştı

Danyal, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir"

Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve annesi | Kaynak: Sosyal medya

Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal'da kayınvalidesiyle fotoğrafını yayınlayıp "Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim" ifadelerini not düştü.