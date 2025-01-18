PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle kamera karşısına geçen Hüseyin Avni Danyal’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, annesi acısıyla sarsıldı. Danyal, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 13:05
Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Hüseyin Avni Danyal'dan kötü haber geldi.

    Hüseyin Avni Danyal | Kaynak: Sosyal medyaHüseyin Avni Danyal | Kaynak: Sosyal medya

    Birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal anne acısıyla sarsıldı.

    Hüseyin Avni Danyal cenaze bilgilerini paylaştıHüseyin Avni Danyal cenaze bilgilerini paylaştı

    Danyal, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir"

    Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve annesi | Kaynak: Sosyal medyaHüseyin Avni Danyal'ın eşi ve annesi | Kaynak: Sosyal medya

    Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal'da kayınvalidesiyle fotoğrafını yayınlayıp "Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim" ifadelerini not düştü.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    DEM Parti’nin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!
    CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada
    Türkiye’den Şam’a uçuşlar başlıyor! Tarih belli oldu
    Yüksel, Enes ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı talepte bulundu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Bir yanda ateşkese onay diğer yanda soykırım! İşgalci İsrail Gazze’de bir aileyi daha yok etti
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada
    İstanbul Ataşehir’de yangın! 3 kişi hayatını kaybetti
    Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi
    Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı! Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
    CHP’li Deniz Yavuzyyılmaz’ın proje düşmanlığının altında yatan gerçek! Sözleşmesi feshedilince yatırımlara cephe aldı