Senaryo çalıntı mı? Kızılcık Şerbeti’ni tuz buz edecek karar; Meğer gerçek hikaye...

Senarist Jülide Kar (Kaynak: Sosyal Medya) Ancak Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanmasının ardından senaryosunun bu yapımla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

(Kaynak: Show TV) Kar, dizinin yayınlanmasının ardından senaryosunu paylaştığı bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını ve bunun tesadüf olamayacağını ifade etti.

(Kaynak: Show TV) Maddi ve Manevi Zarar Tazmini Talebi Senarist Kar, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu kanıtlamak ve eserinin künyede yer almasını sağlamak amacıyla dava açtı.

(Kaynak: Show TV) Mahkemeye sunduğu delillerle hem maddi hem de manevi zarar gördüğünü belirten Kar, zararının giderilmesi için tespit yapılmasını ve kendi isminin künyeye eklenmesini talep etti.