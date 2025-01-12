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Senaryo çalıntı mı? Kızılcık Şerbeti'ni tuz buz edecek karar; Meğer gerçek hikaye...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi şimdi de mahkemelik oldu. Senarist Jülide Kar dizinin senaryosunun kendi eserinden büyük oranda intihal edildiğini öne sürerek yapımcılar ve dizinin senaristlerinden davacı oldu.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:04 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:04
Senaryo çalıntı mı? Kızılcık Şerbeti’ni tuz buz edecek karar; Meğer gerçek hikaye...

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    Kızılcık Şerbeti dizisi şimdi de adliye koridorlarına taşındı. Senarist Jülide Kar dizinin senaryosunun kendisine ait bir eserden intihal edildiğini iddia ederek Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    "İki Genç" ve Kızılcık Şerbeti Arasında Büyük Benzerlik

    Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Jülide Kar 2019 yılında yazdığı "İki Genç" adlı senaryosunu, film projesi olarak yapımcılarla paylaştığını belirtti.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Pandemi dönemi ile tamamladığı eseri dijital platformlarda dizi olarak yayınlanmak üzere kabul görmüştü.

    Senarist Jülide Kar (Kaynak: Sosyal Medya)Senarist Jülide Kar (Kaynak: Sosyal Medya)

    Ancak Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanmasının ardından senaryosunun bu yapımla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Kar, dizinin yayınlanmasının ardından senaryosunu paylaştığı bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını ve bunun tesadüf olamayacağını ifade etti.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Maddi ve Manevi Zarar Tazmini Talebi

    Senarist Kar, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu kanıtlamak ve eserinin künyede yer almasını sağlamak amacıyla dava açtı.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Mahkemeye sunduğu delillerle hem maddi hem de manevi zarar gördüğünü belirten Kar, zararının giderilmesi için tespit yapılmasını ve kendi isminin künyeye eklenmesini talep etti.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Dava Süreci Devam Ediyor

    Jülide Kar'ın açtığı dava önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Senarist eserin kendisine ait olduğunun tespit edilmesi ve haklarının teslim edilmesi için yasal sürecin takipçisi olacağını belirtti.

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