Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: "Ne ara bu kadar büyüdün"

Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programıyla ilk kez kamera karşına geçti ve 'Kutu Bebek' lakabıyla tanındı.
Programın ardından atv'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Demirbilek, minik yaşına rağmen sergilediği oyunculuk performansıyla kendine hayran bıraktı.
Oyunculuğa devam eden ekranların çocuk yıldızı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, pembe elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok sosyal medya kullanıcısından yorum ve beğeni aldı.
Demirbilek'i uzun bir aranın ardından ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Değişimiyle dikkat çeken Demirbilek için "Ne ara bu kadar büyüdün", "Koca kız olmuşsun resmen" yorumları yapıldı.
İşte Ebrar Demirbilek ve diğer çocuk yıldızların yıllar içindeki değişimleri...
Ebrar Demirbilek
Ebrar Demirbilek