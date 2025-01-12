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Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: "Ne ara bu kadar büyüdün"

Çocuktan Al Haberi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve 'Kutu Bebek' lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, daha sonra atv'nin sevilen dizisi Hercai'de rol aldı. Minik yaşına rağmen sergilediği oyunculuk performansıyla kendini geniş kitlere sevdiren Demirbilek, son paylaşımıyla dikkat çekti. Pembeler içinde verdiği pozu yayınlayan Demirbilek'in son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirbilek için "Ne ara bu kadar büyüdün", "Koca kız olmuşsun resmen" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 13:45
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programıyla ilk kez kamera karşına geçti ve 'Kutu Bebek' lakabıyla tanındı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Programın ardından atv'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Demirbilek, minik yaşına rağmen sergilediği oyunculuk performansıyla kendine hayran bıraktı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Oyunculuğa devam eden ekranların çocuk yıldızı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, pembe elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok sosyal medya kullanıcısından yorum ve beğeni aldı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Demirbilek'i uzun bir aranın ardından ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Değişimiyle dikkat çeken Demirbilek için "Ne ara bu kadar büyüdün", "Koca kız olmuşsun resmen" yorumları yapıldı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

İşte Ebrar Demirbilek ve diğer çocuk yıldızların yıllar içindeki değişimleri...

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Ebrar Demirbilek

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Ebrar Demirbilek

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Gizem Güven ve Zeynep Özkaya

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Gizem Güven ve Zeynep Özkaya

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Efe Koçyiğit

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Efe Koçyiğit

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Nisa Aktaş

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Nisa Aktaş

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Jale Azaklı

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Jale Azaklı

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Damla Ersubaşı

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Damla Ersubaşı

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Dilara Kurtulmuş

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek pembeler içinde paylaştı! Çocuktan Al Haberi’ndeki halini unutun: Ne ara bu kadar büyüdün

Dilara Kurtulmuş