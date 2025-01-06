(Kaynak: Kanal D)

Sadakat'ten Tehlikeli Hamleler

Sadakat, Alya'yı baskı altına almak için harekete geçti. Alya, Demir'in hastanesinde işe başlayarak huzur ararken, Sadakat hem Cihan'ı hem de Deniz'i güçlü bir silah olarak kullanarak Alya'yı sıkıştırmaya devam etti.

Ecmel ve Şahin Cephesinde Olaylar Kızışıyor

Ecmel, Şahin'i Albora ailesinin başına getirmek için planlar yaparken, Şahin'in yaptığı kritik hamle hem Nare ile olan ilişkisini hem de aile içerisindeki yerini sarsacak bir gelişmeye sebep oldu. Sadakat ise hem Ecmel'e hem de Alya'ya savaş açarak hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı.