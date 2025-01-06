(Kaynak: Kanal D)
Sadakat'ten Tehlikeli Hamleler
Sadakat, Alya'yı baskı altına almak için harekete geçti. Alya, Demir'in hastanesinde işe başlayarak huzur ararken, Sadakat hem Cihan'ı hem de Deniz'i güçlü bir silah olarak kullanarak Alya'yı sıkıştırmaya devam etti.
Ecmel ve Şahin Cephesinde Olaylar Kızışıyor
Ecmel, Şahin'i Albora ailesinin başına getirmek için planlar yaparken, Şahin'in yaptığı kritik hamle hem Nare ile olan ilişkisini hem de aile içerisindeki yerini sarsacak bir gelişmeye sebep oldu. Sadakat ise hem Ecmel'e hem de Alya'ya savaş açarak hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı.
(Kaynak: Kanal D)
Kanal D'nin 6 Ocak 2025 Yayın Akışı
Kanal D'nin 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yayın akışı şu şekilde:
07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:15 – Yaprak Dökümü
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:00 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
(Kaynak: Kanal D)
20:00 – Uzak Şehir (Tekrar Bölüm)
23:15 – Tomris
02:00 – Zalim İstanbul
04:30 – Kuzey Güney