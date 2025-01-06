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Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok? 6 Ocak Uzak Şehir 9. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan "Uzak Şehir", bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü beklenirken birçok kişi "Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte "Uzak Şehir" 9. yeni bölüm tarihi ve detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:10
Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok? 6 Ocak Uzak Şehir 9. yeni bölüm ne zaman?

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    Pek çok dizinin yeni bölümleri yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara verdi. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir bu haftaki yayın akışında tekrar bölümüyle yer alacak. 6 Ocak 2025 Pazartesi akşamı dizinin 9. bölümü yerine eski bir bölüm izleyiciyle buluşacak.

    (Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

    Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
    Dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar merak edilirken, Uzak Şehir 9. bölümünün 13 Ocak 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacağı açıklandı.

    (Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

    Uzak Şehir'in Son Bölümünde Neler Oldu?

    Alya ve Cihan Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor
    Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi, Cihan'ın büyük tepkisine yol açtı. Alya, yaptığı şeyin doğru olduğuna inanıp kendini savunsa da Albora ailesi bu durumu ihanet olarak değerlendirdi.

    (Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

    Sadakat'ten Tehlikeli Hamleler
    Sadakat, Alya'yı baskı altına almak için harekete geçti. Alya, Demir'in hastanesinde işe başlayarak huzur ararken, Sadakat hem Cihan'ı hem de Deniz'i güçlü bir silah olarak kullanarak Alya'yı sıkıştırmaya devam etti.

    Ecmel ve Şahin Cephesinde Olaylar Kızışıyor
    Ecmel, Şahin'i Albora ailesinin başına getirmek için planlar yaparken, Şahin'in yaptığı kritik hamle hem Nare ile olan ilişkisini hem de aile içerisindeki yerini sarsacak bir gelişmeye sebep oldu. Sadakat ise hem Ecmel'e hem de Alya'ya savaş açarak hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı.

    (Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

    Kanal D'nin 6 Ocak 2025 Yayın Akışı

    Kanal D'nin 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yayın akışı şu şekilde:

    07:00 – Küçük Ağa

    09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

    11:15 – Yaprak Dökümü

    13:00 – Gelinim Mutfakta

    16:00 – Arka Sokaklar

    18:30 – Kanal D Ana Haber

    (Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

    20:00 – Uzak Şehir (Tekrar Bölüm)

    23:15 – Tomris

    02:00 – Zalim İstanbul

    04:30 – Kuzey Güney

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