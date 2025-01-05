Bugün Teşkilat dizisi var mı, yok mu? 5 Ocak Teşkilat yeni bölüm var mı?

TRT 1 ekranlarında yer alan dizi Teşkilat her hafta aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin operasyonlarını konu alan dizi yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta ekranlara ara verdi. Teşkilat hayranları ise dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?