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Bugün Teşkilat dizisi var mı, yok mu? 5 Ocak Teşkilat yeni bölüm var mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yılbaşı nedeniyle TV yayın akışında yapılan değişikliklerle birlikte izleyicilerini merakta bırakmaya devam ediyor. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünün olup olmayacağı dizinin hayranları tarafından sıkça araştırılan bir konu haline geldi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 17:05
Bugün Teşkilat dizisi var mı, yok mu? 5 Ocak Teşkilat yeni bölüm var mı?

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    TRT 1 ekranlarında yer alan dizi Teşkilat her hafta aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin operasyonlarını konu alan dizi yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta ekranlara ara verdi. Teşkilat hayranları ise dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    (Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

    TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

    Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizilerden biri de Teşkilat olmuştu. Dizi, 5 Ocak 2025 tarihinde televizyonda yeni bölümüyle yer alacak.

    (Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

    TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Teşkilat yeni bölümü bu hafta kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

    (Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

    TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yapılan tatbikat sonucunda projenin başarısı kanıtlanır. Bir sonraki aşamada pürüzlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Altay düşmanın sıradaki hamlesini öğrenmek için görevlendirilir. Akif Başkan'ın emri ile Korkut'un görevine son verilir. Akif Başkan, onun duyguları ve amacı arasında ikilemde kaldığını düşünse de Korkut kendinden emindir. Korkut'a gelen bir mesaj ise işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

    (Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

    İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.

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