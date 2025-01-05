MasterChef finali ne zaman 2025? MasterChef finalistleri kimler? Final ödülü ne olacak?

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MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda finale adım adım yaklaşılırken izleyiciler büyük heyecan yaşıyor. Yarışmanın final tarihi ve ödülü ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte MasterChef finaline dair merak edilen tüm ayrıntılar!

(Kaynak: TV8) MasterChef 2024 Finali Ne Zaman?

MasterChef 2024 final heyecanı 9-11 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. 9 Ocak Çarşamba: İlk finalist, ekranlara gelecek olan bölümde jüri tarafından belirlenecek.

10 Ocak Perşembe: İkinci finalist belli olacak ve finale kalacak iki isim ortaya çıkacak.

11 Ocak Cuma: Büyük final CANLI yayında gerçekleşecek. Finale kalan iki yarışmacı hünerlerini sergileyerek şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.