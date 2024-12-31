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2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez "Seni seviyorum" diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı bu akşam ekranlarda yer aldı. Yarışmada sorulan ödül sorusu hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:40 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:44
2022’de Birleşik Krallık’ta 3109 katılımıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez Seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

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    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam sorulan ödül sorusu, izleyenlerin nefesini kesti. Yarışmacıyı zorlayan ve herkesin cevabını öğrenmek istediği bu soru, kısa sürede gündem oldu.

    Soru: 2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez "Seni seviyorum" diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

    A: Kadınlar erkeklerden 2 ay önce

    B: Erkekler kadınlardan 2 ay önce

    C: Kadınlar erkeklerden 2 hafta önce

    D: Erkekler kadınlardan 2 hafta önce

    Cevap: D

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