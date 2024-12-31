Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam sorulan ödül sorusu, izleyenlerin nefesini kesti. Yarışmacıyı zorlayan ve herkesin cevabını öğrenmek istediği bu soru, kısa sürede gündem oldu.

Soru: 2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez "Seni seviyorum" diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

A: Kadınlar erkeklerden 2 ay önce

B: Erkekler kadınlardan 2 ay önce

C: Kadınlar erkeklerden 2 hafta önce

D: Erkekler kadınlardan 2 hafta önce

Cevap: D