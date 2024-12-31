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600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar | Milli Piyango Teselli İkramiyesi nedir? Bu sene ne kadar?

2025 yılına adım atmaya sayılı günler kala milyonlarca kişi 31 Aralık 2024 akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecanla bekliyor. 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiye hayalini kuran vatandaşların gönlünde taht kurarken bilet sahipleri de ikramiye tutarlarını öğrenmek için şimdiden bilet sorgulama sayfalarına akın etmeye başladı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:41
600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar | Milli Piyango Teselli İkramiyesi nedir? Bu sene ne kadar?

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    Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük bir heyecanla takip ediliyor. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanamayan bilet sahiplerinin merak ettiği en önemli konulardan biri de teselli ikramiyesi oluyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Teselli İkramiyesi Nedir?

    Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişi, her yıl büyük heyecanla beklenen ve milyonlarca kişiyi umutlandıran bir etkinliktir. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan şanslı biletin açıklanması ile birlikte, büyük ödülü sadece bir rakamla kaçıran bilet sahipleri için ise "teselli ikramiyesi" devreye girer. Teselli ikramiyesi, büyük ödülü kazanamayan fakat çok az bir farkla kaybeden şanslı kişilere moral vermek amacıyla dağıtılan bir ödüldür. Bu ödül, büyük ikramiyeyi kazanamamış olsa da, kazananlara başka bir ikramiye fırsatı sunarak, onların şansını sürdürür.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Teselli İkramiyesi Ne Kadar Kazandırır?

    2025 yılı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, teselli ikramiyesi olarak 63 şanslı bilet sahibine toplamda 600 bin TL'lik bir ödül verilecektir. Bu, büyük ödülün bir rakamla kaçırılması sonucu dağıtılan önemli bir ödüldür.

    Her bir teselli ikramiyesi kazananı, 600 bin TL ile ödüllendirilecek olup, toplamda 37 milyon 800 bin TL'lik bir ikramiye dağıtılacaktır. Bu sayede, büyük ikramiyeyi kazanamayan bilet sahipleri, teselli ikramiyesi sayesinde önemli bir maddi kazanç elde etmiş olacaklardır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Teselli İkramiyesini Kazanan Numaralar

    Kazanan numaralar açıklandığında bu bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

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