O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 TEKRAR İZLE 🎄📺 TV8 O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 özel bölüm FULL HD tek parça izle!

31 Aralık 2024 gecesi, yılbaşı coşkusunu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle kutlamak isteyenler için heyecan dorukta! TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak bu özel bölümde hem jüri üyeleri hem de konuklar izleyicileri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

(Kaynak: TV8)

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Jüri Üyeleri

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de jüri koltuğunda önemli isimler yer alacak. Bu yıl, Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve programa ilk kez katılacak olan Ezgi Mola, performansları ve yorumlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her biri kendi tarzıyla farklı bir hava katacak bu jüri üyeleri, yılbaşı gecesinde seslendirecekleri şarkılarla unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.