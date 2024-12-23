Murat Kekilli’nin acı günü: Annesinin cenazesi Adana’da toprağa verildi

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Kekilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 'Allah rahmet eylesin.' diyenin akıbeti hayır olsun." ifadelerini kullandı.
Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
VATANDAŞLAR KATILDI
Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.