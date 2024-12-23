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Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi yaşamını yitirdi. 84 yaşında hayatını kaybeden Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 13:56
Murat Kekilli’nin acı günü: Annesinin cenazesi Adana’da toprağa verildi

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    Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    ALLAH RAHMET EYLESİN

    Kekilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 'Allah rahmet eylesin.' diyenin akıbeti hayır olsun." ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. (AA)Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. (AA)

    Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.

    Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

    Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. (AA)Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. (AA)

    Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

    VATANDAŞLAR KATILDI

    Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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