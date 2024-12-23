Bir Gece Masalı 17. bölüm: Yeni yıl gecesi büyük sırlar patlayacak!

(Kaynak: ATV)

Yeni Yıl, Yeni Başlangıçlar

Bir Gece Masalı'nın yeni yıl bölümünde izleyiciler sadece karakterlerin içsel yolculuklarına tanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda büyük değişimlere de tanık olacak. Mahir ve Canfeza'nın ilişkisi geçmişin tüm yüklerinden arınarak gerçek bir evliliğe doğru ilerleyecek. Bu bölümde tüm kırgınlıklar yanlış anlamalar ve pişmanlıklar bir kenara bırakılacak yeni bir başlangıç için adımlar atılacak. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.