Bir Gece Masalı 17. bölüm: Yeni yıl gecesi büyük sırlar patlayacak!

Yeni yılın başında Mahir'in hayatı büyük bir dönüm noktasına geliyor. Canfeza'nın babasının Boris, Selim ve Kürşat'la kurduğu ittifakı öğrendikten sonra Mahir'in içinde bulunduğu moral bozukluğu izleyicilere derin bir duygusal an yaşatacak. Canfeza'ya doğruyu söyleyemeyen Mahir onun güvenini sarsmamak adına yalan söylemek zorunda kalıyor. Ancak Canfeza'nın sevgisinden şüphe ettiğini öğrenmesi Mahir'in tüm dünyasını alt üst ediyor.
(Kaynak: ATV)
Mahir'in Büyük Kararı: Evliliklerinde Gerçek Bir Başlangıç
Mahir, Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmak için harekete geçiyor. Yılbaşı gecesi, evliliklerini gerçek bir evliliğe dönüştürmeye karar veren Mahir pişmanlıklarını dile getirip özür dileyecek. İkili yeniden Urfa'lı ve Şehrazad olacak. Mahir'in bu hamlesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve izleyenlere gerçek aşkın gücünü hatırlatacak.
(Kaynak: ATV)
Ferman'ın Yılbaşı Eğlencesi: Büyüleyici Anlar ve Büyük Sırlar
Ferman'ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi büyük sırların gün yüzüne çıkmasına ve yeni aşkların doğmasına zemin hazırlayacak. Dizi, bu unutulmaz geceyle birlikte, izleyicilere sadece eğlence değil aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olacak. Herkes eski kırgınlıkları geride bırakıp harika bir yılbaşı gecesi geçirecek. Ancak, yeni yılın ilk sabahına uyandıklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.