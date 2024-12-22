Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL kazandı?

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta heyecan dolu bir bölüme imza atacak. Yarışmanın son bölümünde 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran Ece Su Ürker izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
(Kaynak: ATV)
Ece Su Ürker kimdir?
Ece Su Ürker 25 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.
500 Bin TL'lik Soru: Tarihi Bilgisiyle Göz Doldurdu
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Ece Su Ürker, 500 bin TL değerindeki "1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'da Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" sorusuyla karşılaştı.
(Kaynak: ATV)
Şıklar şu şekildeydi:
A: Mehmet Akif Ersoy
B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C: Halide Edip Adıvar
D: Namık Kemal
Risk alarak "B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını veren Ürker, doğru yanıtı bularak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.