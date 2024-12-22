Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL kazandı?

Yarışma boyunca bilgisi, mantıklı yaklaşımı ve doğru joker kullanımlarıyla dikkat çeken Ece Su Ürker , ilk 11 soruya doğru yanıt vererek yarışma tarihine adını yazdırmayı başardı. 1 milyon TL değerindeki soruyla karşılaşan Ürker'in ne karar vereceği ise şimdiden milyonları ekran başına toplayacak gibi görünüyor.

(Kaynak: ATV)

Tarihe Geçecek Bir Bölüm Geliyor

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde zirveye oturmaya hazırlanıyor. Milyonluk sorunun cevabının ne olacağı ise Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölümde belli olacak.