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Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL kazandı?

ATV’nin yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? bu hafta milyonluk sorunun açılmasıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışmada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Ece Su Ürker 500 bin TL’lik soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL’lik soruya ulaşmayı başardı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:33 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:35
Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL kazandı?

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    ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta heyecan dolu bir bölüme imza atacak. Yarışmanın son bölümünde 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran Ece Su Ürker izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Ece Su Ürker kimdir?

    Ece Su Ürker 25 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.

    500 Bin TL'lik Soru: Tarihi Bilgisiyle Göz Doldurdu

    Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Ece Su Ürker, 500 bin TL değerindeki "1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'da Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" sorusuyla karşılaştı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)
    Şıklar şu şekildeydi:

    A: Mehmet Akif Ersoy

    B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

    C: Halide Edip Adıvar

    D: Namık Kemal

    Risk alarak "B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını veren Ürker, doğru yanıtı bularak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Milyonluk Soru Heyecanı Pazar Akşamı

    Yarışmada milyonluk sorunun açılacağı an, Pazar akşamı yayınlanacak bölümle ekranlara gelecek. Fragman, sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler Ürker'in milyonluk soruya vereceği yanıtı merakla bekliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Ece Su Ürker'in Kararlı İlerlemesi

    Yarışma boyunca bilgisi, mantıklı yaklaşımı ve doğru joker kullanımlarıyla dikkat çeken Ece Su Ürker, ilk 11 soruya doğru yanıt vererek yarışma tarihine adını yazdırmayı başardı. 1 milyon TL değerindeki soruyla karşılaşan Ürker'in ne karar vereceği ise şimdiden milyonları ekran başına toplayacak gibi görünüyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Tarihe Geçecek Bir Bölüm Geliyor

    ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde zirveye oturmaya hazırlanıyor. Milyonluk sorunun cevabının ne olacağı ise Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölümde belli olacak.

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